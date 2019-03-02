شكرا لقرائتكم هدف السومة "التاريخي" يحرم اتحاد جدة من الفوز بالديربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منح السوري عمر السومة مهاجم الأهلي فريقه نقطة ثمينة بعد تسجيله هدف التعادل في شباك غريمه التقليدي الاتحاد، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة يوم الجمعة، ضمن قمة مواجهات المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووضحت رغبة الاتحاد بتسجيل هدفٍ مبكر من خلال هجومهم على مرمى الأهلي وسنحت فرصة محققة لمهاجمه الصربي بيتروفيتش الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله فهد المولد ليواجه المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك، ورد الأهلي سريعاً وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه دجانيني تافاريس الذي ارتقى لعرضية زميله عبدالفتاح عسيري وحول الكرة برأسه إلا أنها اعتلت العارضة الاتحادية.

وواصل الاتحاد ضغطه وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه فهد المولد الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة، وفي العشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول فرض الأهلي سيطرته وسط تراجع اتحادي للمحافظة على مرماهم وكاد لاعبه عبدالفتاح عسيري أن يفتتح التسجيل بعدما اخترق دفاع الاتحاد وسدد كرةً قوية إلا أنها مرت بجانب مرمى الحارس فواز القرني.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد محاولاته وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه فهد المولد الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس محمد العويس، وعند الدقيقة 61 دفع الأوروغوياني خورخي فوساتي مدرب الأهلي بمهاجمه السوري عمر السومة الذي دخل بديلاً لزميله مهند عسيري، وعند الدقيقة 70 تمكن البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد من تسجيل هدف السبق لفريقه بعدما استغل خطأ مدافعه سعيد المولد الذي حاول إبعاد كرة ليحولها برأسه في شباك الأهلي.

وكثف الأهلي محاولاته على مرمى الاتحاد بحثاً عن هدف التعادل وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه دجانيني تافاريس الذي حول عرضية زميله المصري محمد عبد الشافي برأسه إلا أنها اعتلت العارضة الاتحادية، وعند الدقيقة 78 تمكن السوري عمر السومة مهاجم الأهلي من تسجيل هدف التعادل بعدما روض تمريرة زميله محمد عبدالشافي بصدره وحول الكرة بضربة مقصية مميزة استقرت في شباك الحارس فواز القرني.

واستعاد الاتحاد سيطرته وأهدر مهاجمه فهد المولد هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله فيلانويفا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت التشيلي باولو دياز مدافع الأهلي الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة، وفي الوقت بدل الضائع كاد لاعب الأهلي حسين المقهوي أن يسجل الهدف الثاني لفريقه بعد تلقيه تمريرة من زميله عمر السومة ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 37 في المركز الخامس مؤقتاً، وارتفع رصيد الاتحاد إلى 16 نقطة متقدماً إلى المركز 14 مؤقتاً بفارق الأهداف عن الفيحاء صاحب المركز قبل الأخير.