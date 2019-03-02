كواليس اليوم الأخير للإسماعيلي قبل لقاء قسنطينة.. عيد ميلاد.. ومحاضرة فنية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يحل الإسماعيلي في السادسة من مساء اليوم السبت ضيفًا على نظيره شباب قسنطينة الجزائري ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الإسماعيلي قد أتم مرانه مساء يوم أمس الجمعة على ملعب المباراة الرئيسي، الشهيد حملاوى قبل أن يجتمع أعضاء الفريق داخل قاعة الاجتماعات بفندق الإقامة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً؛ حيث ألقى المدير الفني للفريق سيدومير يانفيسكي محاضرة فنية للاعبين.

وشملت المحاضرة الفنية من المدير الفني للاعبين الحديث عن بعض الإيجابيات والسلبيات في مباريات الفريق الأخيرة بالإضافة إلى الإستعداد لمواجهة شباب قسنطينة.

وعلى هامش المران فاجئت بعثة الإسماعيلى، لاعب الفريق الصاعد وجيه عبد الحكيم بالإحتفال بعيد ميلاده مساء الجمعه عقب تناول وجبة العشاء.

جاء ذلك بعد موافقة الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانفيسكي، الذي حرص على إزالة الضغط العصبي على لاعبيه قبل مواجهة شباب قسنطينة الجزائري.

كان الفريق قد توجه صباح يوم الجمعة لمسجد الأمير عبد القادر القريب من مقر إقامته لأداء صلاة الجمعة قبل أن يجتمعوا في الفندق لتناول وجبة الغداء ثم الراحة قبل الاستعداد لخوض المران الأخير.

من جانبها خصصت إدارة شباب قسنطينة الجزائرى، مدرجات المقصورة " B "؛ لاستضافة جماهير الإسماعيلي التي ستؤازر فريقها؛ حيث قامت شركة المقاولون العرب فرع الجزائر بحشد الجالية المصرية لمساندة الدراويش في هذه المهمة المرتقبة.

وحسبما أُعلن في المؤتمر الفني للمبارة، الذي عُقد يوم أمس، فسيخوض الإسماعيلي مباراته ضد شباب قسنطينة الجزائري بقيمصه الأساسي الأصفر، بينما سيلعب نادي الشباب بالقميص "الأخضر".

يُذكر أن الإسماعيلي يتذيل جدول ترتيب مجموعة بنقطة واحدة، بينما يتصدر شباب قسنطينة المجموعة بـ7 نقاط، بفارق الأهداف عن مازيمبى الكونغولي في المركز الثاني بذات الرصيد ثم الأفريقى التونسي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.