وكيل مؤمن زكريا يوضح لمصراوي الخطوة المقبلة للاعب بعد فسخ تعاقده مع أُحد السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال أحمد يحيى، وكيل أعمال مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي، إن فكرة احتراف اللاعب مُجددًا في إحدي الدوريات التي لم يٌغلق باب القيد بها حتى الآن واردة.

وكان مؤمن زكريا قد أعلن في نهاية شهر فبراير الماضي فسخ تعاقده مع نادي أُحد السعودي بالتراضي، بعدما انتقل له في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأضاف يحيي ـ في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت ـ :"مؤمن قد ينضم لأي نادٍ خارجي في الفترة المقبلة وحتى نهاية الموسم الحالي، وأقوم بالبحث له عن عرض ليلعب لصالح أي فريق على أن يعود من جديد للأهلي مع بداية الموسم القادم".

يُذكر أن هناك دوريات أوروبية تستمر فيها فترة القيد حتى شهر أبريل المقبل.

وشارك مؤمن زكريا مع الأهلي في الموسم الجاري بـ 6 مباريات؛ حيث سجل هدفًا ولم يُشارك مع فريق أُحد في أي مباراة منذ خروجه من القلعة الحمراء مُعارًا له.