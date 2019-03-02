رغم غيابه عن مباراة بترو أتلتيكو.. طارق حامد يُفاجئ متابعيه بهذه الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

يغيب طارق حامد، لاعب خط الوسط بنادي الزمالك عن مباراة فريقه مساء يوم غد الأحد أمام نظيرهم الأنجولي بترو أتلتيكو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفيدرالية.

ولهذا السبب فضّل الجهاز الفني للزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، إراحته من تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين قبل السفر ولكن يبدو أن طارق حامد، 30 عامًا، يريد الحفاظ على لياقته؛ حيث نشر صورة له على حسابه بموقع إنستجرام بطريقة "القصة Story"، من داخل إحدى صالات التدريبات البدنية مُذيلاً إياها بتعليق: "عمل شاق".

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره جور ماهيا الغيني يوم 10 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بعد العودة من أنجولا بعد لقاء بترو أتليتكو.

وشارك طارق حامد مع الزمالك في الموسم الجاري بـ18 مباراة بالدوري؛ حيث صنع هدفًا، ومباراة بكأس مصر و 3 مباريات بالكونفيدرالية.

ويتذيل الزمالك مجموعته برصيد نقطتين في حين يحتل جورماهيا الكيني المركز الأول برصيد 6 نقاط وبترو أتلتيكو المركز الثاني برصيد 4 نقاط ونصر حسين داي المركز الثالث، برصيد 4 نقاط.