تعرف على التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام شباب قسنطينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ- شريف عادل:

استقر الجهاز الفني للاسماعيلي على أغلب عناصر التشكيلة الأساسية التي ستشارك أمام فريق شباب قسنطينة الجزائري.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على نظيره شباب قسنطينة الجزائري في تمام السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يلعب الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: طارق طه، محمدمجدي، باهر المحمدي، أسامه إبراهيم.

خط الوسط: عماد حمدي، إبراهيم عبدالخالق، كريم بامبو، محمدصاد، عبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: شيلونجو.

وكان الإسماعيلى قد أنهى استعداداته لهذه المواجهة، مساء أمس الجمعة، على ملعب الشهيد محمد حملاوي.