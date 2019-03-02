الأهلي يعلن غياب السولية عن لقاء بتروجت

أعلن النادي الأهلي غياب لاعبه عمرو السولية عن لقاء بتروجت بعد غدٍ الاثنين بالجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز. ويعاني السولية من شد في العضلة الأمامية وأجرى أشعة لتحديد مدى إصابته وسيغيب عن لقاء بتروجت وسيتم تجهيزه لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا يوم 9 مارس الجاري. ويخوض الأهلي تدريباته عصر اليوم السبت في ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة بتروجت.

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