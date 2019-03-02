علي لطفي يستعد للظهور بعد غياب مع الأهلي

يستعد علي لطفي لحماية عرين الأهلي في مباراة بتروجت بعد غدٍ الاثنين ببطولة الدوري بعد غياب طويل. ويعاني الأهلي من إصابة شريف إكرامي بتمزق في عضلة السمانة كما أن الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي يدرس عدم المغامرة بالحارس محمد الشناوي العائد من عضلة السمانة كما أن الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي يدرس عدم المغامرة بالحارس محمد الشناوي العائد منإصابة بالعضلة الضامة. ولم يلعب لطفي مع الأهلي منذ مشاركته في لقاء النجوم يوم 17 ديسمبر الماضي وفاز به الفريق الأحمر بثنائية دون رد. وانضم لطفي للأهلي في يناير 2018 قادماً من النجوم.

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