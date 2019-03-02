وزير الرياضة يودع شباب ٢٤ دولة يشاركون في فعاليات "أسوان عاصمة الشباب الإفريقي"

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن يكون على رأس المودعين لألف شاب وفتاة من 24 دولة إِفريقية قبل توجههم إلى أسوان عبر قطار الشباب من محطة مصر برمسيس لبدء الملتقي الافريقي للمبادرات الشبابية تحت شعار "المبادرون" والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ضمن فعاليات "أسوان عاصمة الشباب الإفريقي" وفي اطار دعم رئاسة جمهورية مصر العربية للاتحاد الافريقي لعام ٢٠١٩ .

وأكد الوزير أن مشاركة شباب 24 دولة فى الملتقى يعطى رسالة قوية تؤكد على استقرار الأوضاع بمصر،

وتمتعها بالأمن والأمان، وقدرتها على استضافة الأحداث العربية والإقليمية والقارية والدولية الكبرى، لافتاً إلى تكاتف الجميع فى مواجهة أية التحديات والظروف التى قد تطرأ وتقديم المساعدات الممكنة تأكيدا على أهمية الدور المجتمعى للجميع.وكشف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقوم بإعداد حزمة من البرامج الشبابية والرياضية في اطار ترأس مصر للاتحاد الافريقي لعام ٢٠١٩ وتشمل تفعيل بروتوكولات التعاون مع الدول الافريقية ، وتنفيذ عدد منالبرامج والمشروعات من بينها برامج في ريادة الاعمال ، ومنح تدريبية للشباب، وبرامج في الطب الرياضي، ودورات في مجال تكنولوجيا المعلومات، ودورات متخصصة للمدربين والحكام ، وتنظيم عدد من الاحتفالات بالأعياد القومية الافريقية والمناسبات الافريقية الكبرى.وتستهدف تلك البرامج دعم الدور الإيجابي الذي تقوم به مصر تجاه القارة الافريقية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، والتأكيد علي هوية مصر الافريقية، وترسيخ العمق التاريخي بين مصر والدول الافريقية، والمساهمة في بناء الشباب الافريقي، وتنمية قدراتهم واستثمار طاقاتهم الابداعية مما يعجل بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لقارتنا الافريقية، بالإضافة إلى المساهمة فى تقريب وجهات النظر بين شباب القارة السمراء .