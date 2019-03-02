حرص اللواء ثروت سويلم نائب مجلس الشعب عم دائرة أبوحماد بالشرقية، والمدير التنفيذي لاتحاد الكرة علي حضور حفل تكريم فريق نادي دائرته أبوحماد وتكريمهم بعد حصول الفريق والذي يسمي بنجوم المستقبل علي المركز السادس علي مستوي الجمهورية تحت رعاية وإدارة مجلس إدارة النادي. الفريق والذي يسمي بنجوم المستقبل علي المركز السادس علي مستوي الجمهورية تحت رعاية وإدارة مجلس إدارة النادي. ووعد سويلم والذي قوبل بترحيب واستقبال كبير من أعضاء النادي لدعمه الكبير لهم خلال الفترة الماضية. وينظم الدكتور ثروت سويلم حفلا كبيرا يحضره محافظ الشرقية لتكريم هؤلاء البراعم المتميزين في يوم الوفاء والذي ينظمه سويلم تحت رعايته.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. ثروت سويلم يحضر تكريم فريق نجوم المستقبل في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.