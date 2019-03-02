ديربى ساخن بين أرسنال وتوتنهام .. واختبار صعب لساوثهامبتون أمام مانشستر يونايتد

تنطلق اليوم منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدورى الإنجليزى الممتاز، وتبدأ بمباراة من العيار الثقيل، بين أرسنال وتوتنهام «ديربى لندن» فى الساعة الثانية والنصف ظهرًا على ملعب «ويمبلى».

ويسعى توتنهام بقيادة مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو، لتعويض الهزيمة أمام تشيلسى بهدفين دون رد فى الجولة الماضية، وتقليص الفارق عن مانشستر سيتى الوصيف، حيث توسع الفارق إلى ٨ نقاط بعد هزيمة الفريق أمام البلوز.

ويدخل توتنهام طامعا فى حصد الثلاث نقاط من أجل ضمان التواجد فى

المربع الذهبى وحجز مقعد أوروبى بدورى الأبطال فى الموسم المقبل.

فى حين يسعى أرسنال بقيادة أوناى إيمرى مدرب الفريق والذى يلعب له محترفنا محمد الننى، للفوز من أجل حصد الثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على المركز الرابع، وتوسيع الفارق عن اقرب منافسيه مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس، والذى يبعد عنه بفارق نقطة وحيدة.

وفى نفس الجولة تقام خمس مباريات فى نفس التوقيت

فى الساعة الخامسة مساءً، حيث يلعب مانشستر سيتى أمام بورنموث خارج الديار، ومانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون على ملعب «أولد ترافورد»، وبرايتون أمام هيدرسيفلد تاون، وبيرنلى أمام كريستال بلاس، وولفرهامبتون أمام كارديف سيتى، وفى السابعة والنصف يواجه ويستهام يونايتد أمام نيوكاسل.

وفى الجولة السادسة والعشرين من الدورى الإسبانى يقام كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد فى الساعة العاشرة إلا ربعاً، ويواجه فالنسيا فريق ألفيس الساعة الخامسة والربع، وإشبيلية أمام هويسكا الساعة السابعة والنصف.

وفى الدورى الإيطالى، يقام ديربى نارى بين لاتسيو وروما فى التاسعة والنصف فى الجولة السادسة والعشرين، ويلتقى ميلان مع لاتسيو الساعة السابعة.