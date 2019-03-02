النجوم يبحث عن الصحوة أمام الحرس.. والاتحاد يصارع الداخلية في الدوري

تقام، اليوم السبت، مواجهتان فى الجولة الخامسة والعشرين ببطولة الدورى الممتاز تبدأ بلقاء النجوم مع حرس الحدود فى الثالثة عصرًا باستاد بتروسبورت ثم يلعب الاتحاد السكندرى مع الداخلية فى الخامسة والنصف مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

يدخل النجوم اللقاء أمام حرس الحدود، متذيلًا ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعد أن تلقى 4 هزائم متتالية أمام الزمالك والإسماعيلى والمصرى ووادى دجلة، ما تسبب فى رحيل المدير الفنى أحمد سامى ومدير الكرة كريم حسن شحاتة وتعيين مؤمن سليمان كمدير فنى.

ويبحث النجوم عن الصحوة فى هذه المواجهة الصعبة التى يفتقد خلالها خدمات حارسه المخضرم عصام الحضرى للإصابة، ويقود تشكيل النجوم الحارس البديل أحمد عبدالفتاح وأمامه الرباعى خالد عبدالرازق ومحمود فتح الله وأحمد أيمن والنيجيرى مايكل

أزخومين للدفاع وعمرو السيسى ومحمود حليمو ومحمد همام وأيمن الغباشى وإسلام الفار للوسط وصلاح أمين للهجوم.

ويأمل الحرس أن يستغل عثرات النجوم، ويحتل الفريق المركز العاشر برصيد 26 نقطة بقيادة المدير الفنى طارق العشرى الذى يعتمد على تشكيلة تضم الحارس سامح على وأمامه الرباعى خالد سامى ومحمد الشبينى وعبدالله عواض ومحمد عبدالفتاح للدفاع، وأحمد الشناوى وعاشور الأدهم ومصطفى جمال للوسط وإمام عاشور «أحمد الشيخ»، والكاميرونى سيريل نداى والنيجيرى إيدو موزيس للهجوم.

فى المقابل، يسعى الاتحاد بقيادة مدربه حلمى طولان لتجاوز أحزان الخروج من البطولة العربية والتركيز فى بطولة الدورى للابتعاد عن شبح الهبوط، ويحتل زعيم

الثغر المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

وحرص محمد المصيلحى، رئيس نادى الاتحاد، على عقد جلسات مع الجهاز الفنى واللاعبين من أجل رفع الروح المعنوية وتجاوز آثار الخروج المخيب أمام الهلال السعودى من كأس زايد.

ويعتمد الاتحاد على تشكيلة تضم الحارس الهانى سليمان وأمامه محمد عبدالرازق بازوكا ومحمود رزق وأحمد توفيق والسيد سالم للدفاع ونور السيد وأحمد نبيل «مانجا» وخالد الغندور للوسط والغينى تونى سيلفا وعمار حمدى «الإيفوارى رزاق سيسيه» وخالد قمر للهجوم.

ويحتل الداخلية مع مديره الفنى علاء عبدالعال المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة، ويبحث الفريق عن استعادة الانتصارات بعد 13 مباراة كاملة منذ آخر فوز على حساب الطلائع يوم 2 نوفمبر الماضى.

ويعتمد الداخلية على تشكيلة تضم الحارس محمد صبحى وأمامه الرباعى رشاد فاروق وإبراهيم أبواليزيد ومحمود شديد قناوى ومصطفى عبدالوهاب «كالوشا» للدفاع وأحمد سعيد «أوكا» وحجاج عويس وأحمد بحبح ومحمود ربيع القط للوسط والرواندى كيفين موهيرى وحسام سلامة «باولو» للهجوم.