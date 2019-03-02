يلتقى فى السادسة مساء اليوم الإسماعيلى مع شباب قسنطينة الجزائرى بملعب محمد حملاوى فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا.
يخوض الدراويش المباراة وهم فى ذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد أن خسروا أمام مازيمبى الكونغولى والأفريقى التونسى وتعادلوا مع قسنطينة فى المباراة الأخيرة لهم، بينما يوجد الفريق الجزائرى فى المركز الثانى بفارق الأهداف عن مازيمبى المتصدر ولكل منهما 7 نقاط.
ويدير المباراة طاقم التحكيم سودانى يضم الفاضل محمد حسين حكم ساحة ووليد أحمد على مساعدا أول ومحمد عبدالله إبراهيم مساعدا ثانيا ومعتز عبدالباسط حكمًا رابعًا، ومعهمأليو ممادو مراقبًا من النيجر والمغربى مصطفى سولى منسقًا للمباراة.
وكانت بعثة الإسماعيلى قد غادرت إلى الجزائر مبكرا، حيث سافرت يوم الأربعاء الماضى برئاسة محمد الكلية، عضو مجلس الإدارة.
وكان البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، قد اصطحب 20 لاعبًا معه إلى الجزائر هم محمد مجدى – محمد فوزى – أيمن رجب لحراسة المرمى وطارق طه – محمد مجدى الجمل – باهر المحمدى – ريتشارد بافور – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن – محمد هاشم
وتخلف سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى عن السفر مع بعثة الفريق إلى الجزائر لتعرضه لالتهاب فى الجيوب الأنفية.
وقال سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى إن فريقه سيلعب من أجل الفوز للتمسك بفرصة المنافسة على التأهل لدور الثمانية.
أما دينيس لافانى، المدير الفنى الفرنسى لفريق شباب قسنطينة الجزائرى، إن فريقه صحح أخطاءه التى ظهرت فى المباراة السابقة بالإسماعيلية، وأن شباب قسنطينة قادر على تحقيق الفوز على ملعبه ورفع رصيده إلى 10 نقاط تقربه كثيرا من التأهل لدور الثمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. الإسماعيلى يواجه قسنطينة الجزائري في لقاء «الفرصة الأخيرة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.