الليلة.. الإسماعيلى يواجه قسنطينة الجزائري في لقاء «الفرصة الأخيرة»

يلتقى فى السادسة مساء اليوم الإسماعيلى مع شباب قسنطينة الجزائرى بملعب محمد حملاوى فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا.

يخوض الدراويش المباراة وهم فى ذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد أن خسروا أمام مازيمبى الكونغولى والأفريقى التونسى وتعادلوا مع قسنطينة فى المباراة الأخيرة لهم، بينما يوجد الفريق الجزائرى فى المركز الثانى بفارق الأهداف عن مازيمبى المتصدر ولكل منهما 7 نقاط.

ويدير المباراة طاقم التحكيم سودانى يضم الفاضل محمد حسين حكم ساحة ووليد أحمد على مساعدا أول ومحمد عبدالله إبراهيم مساعدا ثانيا ومعتز عبدالباسط حكمًا رابعًا، ومعهم

أليو ممادو مراقبًا من النيجر والمغربى مصطفى سولى منسقًا للمباراة.

وكانت بعثة الإسماعيلى قد غادرت إلى الجزائر مبكرا، حيث سافرت يوم الأربعاء الماضى برئاسة محمد الكلية، عضو مجلس الإدارة.

وكان البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، قد اصطحب 20 لاعبًا معه إلى الجزائر هم محمد مجدى – محمد فوزى – أيمن رجب لحراسة المرمى وطارق طه – محمد مجدى الجمل – باهر المحمدى – ريتشارد بافور – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن – محمد هاشم

- عماد حمدى – إبراهيم عبدالخالق – محمود عبدالعاطى «دونجا» – محمد الضرف – محمد صادق – عبدالرحمن مجدى - وجيه عبدالحكيم – كريم بامبو – بينسون شيلونجو – أودا مارشال.. ويفتقد الفريق جهود مدافعه محمود متولى للإصابة.

وتخلف سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى عن السفر مع بعثة الفريق إلى الجزائر لتعرضه لالتهاب فى الجيوب الأنفية.

وقال سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى إن فريقه سيلعب من أجل الفوز للتمسك بفرصة المنافسة على التأهل لدور الثمانية.

أما دينيس لافانى، المدير الفنى الفرنسى لفريق شباب قسنطينة الجزائرى، إن فريقه صحح أخطاءه التى ظهرت فى المباراة السابقة بالإسماعيلية، وأن شباب قسنطينة قادر على تحقيق الفوز على ملعبه ورفع رصيده إلى 10 نقاط تقربه كثيرا من التأهل لدور الثمانية.