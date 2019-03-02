رياضة | الضربة القاضية ورقم تاريخي لبرشلونة في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الضربة القاضية ورقم تاريخي لبرشلونة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ميلان
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19:00
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ساسولو
لاتسيو
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21:30
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روما
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
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16:30
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فرايبورج
شالكه 04
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16:30
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فورتونا دوسلدورف
نورنبيرغ
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16:30
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لايبزيج
بوروسيا مونشنغلادباخ
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19:30
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بايرن ميونيخ
دوري أبطال أفريقيا
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
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18:00
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الإسماعيلي - مصر
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
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14:30
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آرسنال
مانشستر يونايتد
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17:00
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ساوثهامتون
بورنموث
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17:00
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مانشستر سيتي
وولفرهامبتون
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17:00
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كارديف سيتي
وست هام يونايتد
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19:30
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نيوكاسل يونايتد
إسبانيول
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14:00
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بلد الوليد
هويسكا
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19:30
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إشبيلية
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21:45
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الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
كان
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18:00
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باريس سان جيرمان
أنجيه
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21:00
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موناكو
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
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14:50
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الوحدة
الفيحاء
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17:45
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الحزم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
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15:00
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حرس الحدود
الاتحاد السكندري
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17:30
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الداخلية
الانتاج الحربي
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مصر المقاصة