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رياضة | الضربة القاضية ورقم تاريخي لبرشلونة في الكلاسيكو

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ميلان

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19:00

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ساسولو

لاتسيو

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21:30

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روما

الدوري الألماني

باير ليفركوزن

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16:30

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فرايبورج

شالكه 04

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16:30

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فورتونا دوسلدورف

نورنبيرغ

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16:30

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لايبزيج

بوروسيا مونشنغلادباخ

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19:30

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بايرن ميونيخ

دوري أبطال أفريقيا

النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر

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18:00

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الإسماعيلي - مصر

الممتاز

توتنهام هوتسبير

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14:30

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آرسنال

مانشستر يونايتد

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17:00

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ساوثهامتون

بورنموث

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17:00

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مانشستر سيتي

وولفرهامبتون

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17:00

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كارديف سيتي

وست هام يونايتد

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19:30

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نيوكاسل يونايتد

إسبانيول

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14:00

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بلد الوليد

هويسكا

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19:30

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إشبيلية

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

كان

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18:00

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باريس سان جيرمان

أنجيه

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21:00

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موناكو

دوري كأس الأمير

الباطن

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14:50

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الوحدة

الفيحاء

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17:45

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الحزم

الممتاز

النجوم

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15:00

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حرس الحدود

الاتحاد السكندري

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17:30

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الداخلية

الانتاج الحربي

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20:00

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