رياضة | مصر تضمن لقبي الرجال والسيدات في بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تضمن لقبي الرجال والسيدات في بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهلت نور الطيب إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو بعد الفوز على بطلة وادي دجلة رنيم الوليلي بنتيجة 3-2 ، بمجموع أشواط 6-11 ، 11-6 ، 11-8 ، 7-11 ، 12-10 .

بينما تاهلت نور الشربيني إلى المباراة النهائية بعد فوزها على الفرنسية كاميل سيرمي بنتيجة 3-2 ، بواقع : 11-8 ، 11-6 ، 6-11 ، 5-11 11-6 ، لتلتقي نور الشربيني مع نور الطيب .

و صعد طارق مؤمن للنهائي بعد ان أطاح بمحمد الشوربجي المصنف رقم 2 على العالم بالفوز عليه 3-2 بواقع : 8-11 ، 11-6 ، 8-11 ، 11-4 ، 11-8 .

وتأهل بطل وادي دجلة على فرج للنهائي ليلاقي طارق مؤمن ، بعد الفوز على الألماني سيمون روسنر بنتيجة 3-0 ، بواقع 11-2 ، 11-9 ، 11-4 .

و بذلك ضمنت مصر لقبي الرجال والسيدات في بطولة العالم للاسكواش بتواجد رباعي مصر في نهائي البطولة التي يأتي مجموع جوائزها مليون دولار.