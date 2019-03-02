رياضة | ساديو ماني: أنا اسمي "رونالدو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني: أنا اسمي "رونالدو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السنغالي ساديو ماني، نجم هجوم ليفربول، أنه طلب من زملائه في الفريق بمناداته باسم رونالدو خلال مباراة واتفورد الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي حسمها الريدز بنتيجة 5 ـ 0.

وقال ماني، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: فوجئت باللعب في مركز المهاجم الصريح أمام واتفورد، خاصة أنني لم ألعب في هذا المركز من قبل.

وأضاف ماني: قبل المباراة تحدث يورجن كلوب معي وقال سنقوم ببعض التغييرات وأنت يا ساديو ستلعب كمهاجم.

وتابع اللاعب: نظرت إلى زملائي في الفريق وكنت أضحك ثم قلت لهم نحن فريق واحد لذا عليكم أن تثقوا بي.

وأكمل ماني: كان الجميع يضحك بسبب ما قلته في هذا اليوم، وأبلغتهم أن يطلقوا علي اسم رونالدو أو فيرمينو وفاينالدوم قال لي عليك أن تسجل، وإذا أحرزت أهدافا سوف ندعوك برونالدو.

واختتم ماني تصريحاته: كنت محظوظا بتسجيل هدفين ولكنني سعيد باللعب كجناح أيسر أو أيمن، وإذا احتاج الفريق أن ألعب كمهاجم سأحاول مرة أخرى، التتويج بالدوري الإنجليزي بالطبع إنه واحد من أهم الألقاب التي نسعى لتحقيقها في الموسم الحالي.