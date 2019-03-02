رياضة | سانتياجو سولاري يصدم نجوم ريال مدريد قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سانتياجو سولاري يصدم نجوم ريال مدريد قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدم سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد نجوم فريقه قبل مباراة الكلاسيكو اليوم أمام برشلونة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال سانتياجو سولاري في إشارةٍ إلى عدم قيامه بتدوير لاعبي ريال مدريد: "هذا ما منحنا إياه الجدول .. إن هذا الأمر لا يحدث للمرة الأولى واللاعبون جاهزون".

وأضاف سولاري: "أعلم أن الأمر صعبٌ بالنظر إلى النتيجة النهائية في الكأس ولكننا كنا قد لعبنا جيدا ضد برشلونة فنحن ننهض مجددًا ونحن جاهزون للقتال، وأخذ النقاط".

وتابع سولاري صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سندخل المباراة بكل الحماس الموجود وبنفس الروح المعنوية العالية.. نحن نحاول تحسين الأمور ونفكر في مسابقة الدوري الإسباني".

غياب جديد يهدد أحلام ريال مدريد

يعاني نادي ريال مدريد في غياب نجمه ماركوس يورينتي عن مباراة الكلاسيكو اليوم أمام برشلونة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفرق بين ريال مدريد في ظل وجود ماركوس يورينتي وغيابه، بات واضحًا مثل الفرق بين الليل والنهار، وأن مدرب الملكي، الأرجنتيني سانتياجو سولاري، يدرك ذلك جيدًا.

وأشارت إلى أنه لم يمكن متوقعًا في بداية الموسم أن يصبح وسط ملعب ريال مدريد تائهًا في حالة غياب يورينتي عنه.

وأوضحت الصحيفة أن يورينتي الشاب شارك مع ريال مدريد في مباراة الذهاب بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في "كامب نو"، وظهر بمستوى جيد.

وعندما غاب يورينتي عن مباراة الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" خسر الميرنجي بنتيجة 3-0.

وأفادت الصحيفة أن سولاري يفتقد لصلابة يورينتي، وأن اللاعب كان سيشارك ضد برشلونة بكل تأكيد لو كان جاهزا اليوم.

وأكدت أنه رغم أهداف كاسيميرو ضد إشبيلية وأتلتيكو مدريد وجيرونا، إلا أن يورينتي يمنح ريال مدريد المزيد من الصلابة على المستوى الدفاعي.

وذكرت أنه خلال 12 مباراة مع يورينتي حقق ريال مدريد 10 انتصارات، بينما تعادل مع برشلونة في "كامب نو" وخسر أمام سيسكا موسكو بدوري الأبطال، في مباراة شهدت مشاركة بعض اللاعبين الاحتياطيين.

برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو جديد

يملك فريق برشلونة فرصة قتل آمال ريال مدريد باستعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل عليه ضيفاً اليوم السبت في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

يعود برشلونة الى ملعب سانتياجو برنابيو، إذ حقق الأربعاء فوزاً عريضاً 3-0 في إياب نصف نهائي الكأس (1-1 ذهاباً)، برغم أفضلية ريال في أول ستين دقيقة من المباراة، قبل انتفاض الهداف الأوروغوياني لويس سواريز ومساهمته الفاعلة في الأهداف الثلاثة.

ومشهد مماثل السبت في العاصمة، سيبعد حامل لقب الدوري برشلونة 12 نقطة عن غريمه التاريخي في الصدارة، قبل 12 جولة على نهاية "الليغا".

وفي ظل المعارك المتواصلة بين ريال وبرشلونة، يأمل أتلتيكو مدريد الثاني الاستفادة بحال خسارة برشلونة، وتقليص الفارق الى أربع نقاط بحال فوزه الأحد على مضيفه ريال سوسييداد الثامن، والذي لم يخسر في آخر 8 مباريات.

ويتفوق برشلونة في المواجهات الأخيرة على ريال، إذ هزمه 4 مرات في آخر 6 مباريات في أرضه، إذ كان يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر خلال انتصاراته.

وهذا الموسم لوحده، سجل برشلونة 9 أهداف في مرمى خصمه مقابل اثنين لـ"الملكي"، وذلك بعد فوز كاسح في ذهاب الدوري 5-1 أطاح المدرب جولن لوبيتيجي، وأتى بالأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي دعا لاعبيه "للنهوض سريعاً" من الكبوة الأخيرة.