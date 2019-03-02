رياضة | عمر خربين يتغزل في الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر خربين يتغزل في الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد السوري عمر خربين مهاجم فريق الهلال السعودي المعار لصفوف فريق بيراميدز بفريقه السابق بعد استمرار صدارته لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتفاعل عمر خربين مع هاشتاج "صدارة_بس" بعد تحقيق الهلال الفوز على الفيصلي بثنائية مقابل هدف وتصدره لجدول الدوري السعودي حتى الآن برصيد 55 نقطة.

وكتب خربين على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنت العشق يا زعيم وعمر خربين ما ينساكم.. صدارة بس".

وانضم المهاجم السوري لصفوف بيراميدز المصري، في يناير الماضي، قادماً من الهلال السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.