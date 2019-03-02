رياضة | كريستيانو رونالدو يستعين بـ"الشبح" بـ436 ألف دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يستعين بـ"الشبح" بـ436 ألف دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي صورة له بجانب سيارة رولز رويس "الشبح" على حسابه على إنستغرام وكتب معلقا "تم إنجاز العمل".

ويستكمل كريستيانو رونالدو بضمه سيارة رولز رويس الشبح التي تصل تكلفتها إلى 436 ألف دولار (330 ألف جنيه) أسطوله من السيارات الفاخرة.

وأوضحت شبكة سكاي نيوز أن أسطول السيارات الفاخرة والفارهة الذي يمتلكه كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 34 عاما، طرزا مختلفة من سيارات أستون مارتن وبوجاتي وفيراري ولامبورجيني وبي أم دبليو وبنتلي ومرسيديس ومازيراتي.

وحظيت صورة كريستيانو رونالدو مع السيارة الشبح على حوالي 6.5 ملايين إعجاب، بعد 13 ساعة من نشر الصورة.

أما على حسابه على "تويتر" فيصل عدد متابعيه إلى 76.8 مليون متابع، وحظيت الصورة بأكثر من 126 ألف إعجاب و10 آلاف إعادة تغريدة.

بينما يصل عدد متابعيه على حسابه في فيسبوك إلى نحو 122.5 مليون متابع، وحظيت الصورة بإعجاب 308 آلاف متابع.

وكان رونالدو انتقل من ريال مدريد مقابل 130 مليون دولار الصيف الماضي، وبات نجما في يوفنتوس، حيث يتصدر قائمة هدافي البطولة الإيطالية برصيد 19 هدفا أحرزها خلال 25 جولة.

وإجمالا، أحرز رونالدو 21 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة في 34 مباراة لعبها بقميص فريق السيدة العجوز، الذي يتصدر جدول الدوري من دون أي خسارة، بعدما فاز في 22 مباراة من أصل 25 مباراة في الدوري الممتاز.

ويتقدم يوفنتوس على نابولي، الذي يحتل المركز الثاني، بفارق 13 نقطة بعد 25 جولة.

حارس برشلونة يعترف برغبته في الرحيل وقوة ريال مدريد

اعترف الألماني أندريه تير شتيجن حارس برشلونة الإسباني أنه فكر في الرحيل عقب موسمه الأول في "كامب نو".

وقال شتيجن في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا"، إنه فكر في مغادرة برشلونة بعدما كان يلعب دور الحارس الثاني في البارسا، خلف التشيلي كلاوديو برافو.

وأضاف شتيجن: "تمكنت في الموسم الأول لي مع برشلونة، من أن أتعامل بشكل جيد مع الوضع عندما كان برافو هو الحارس الأول.. إنه حارس جيد وحصل على المركز الأساسي في هذا الموسم، ولم يقم المدرب بتغييره لأنه كان يقدم أداء رائعًا".

وتابع شتيجن: "قيمت الأمور في هذه الفترة وأدركت أنني أريد اللعب، ولذلك فكرت في مغادرة برشلونة.. لا يمكننا إهمال المنافسة في الليجا، ورغم أننا نسيطر على الصدارة، ولكن ريال مدريد وأتلتيكو يمثلان تهديدات واضحة لنا".

غياب جديد يهدد أحلام ريال مدريد

يعاني نادي ريال مدريد في غياب نجمه ماركوس يورينتي عن مباراة الكلاسيكو اليوم أمام برشلونة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفرق بين ريال مدريد في ظل وجود ماركوس يورينتي وغيابه، بات واضحًا مثل الفرق بين الليل والنهار، وأن مدرب الملكي، الأرجنتيني سانتياجو سولاري، يدرك ذلك جيدًا.

وأشارت إلى أنه لم يمكن متوقعًا في بداية الموسم أن يصبح وسط ملعب ريال مدريد تائهًا في حالة غياب يورينتي عنه.

وأوضحت الصحيفة أن يورينتي الشاب شارك مع ريال مدريد في مباراة الذهاب بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في "كامب نو"، وظهر بمستوى جيد.

وعندما غاب يورينتي عن مباراة الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" خسر الميرنجي بنتيجة 3-0.

وأفادت الصحيفة أن سولاري يفتقد لصلابة يورينتي، وأن اللاعب كان سيشارك ضد برشلونة بكل تأكيد لو كان جاهزا اليوم.

وأكدت أنه رغم أهداف كاسيميرو ضد إشبيلية وأتلتيكو مدريد وجيرونا، إلا أن يورينتي يمنح ريال مدريد المزيد من الصلابة على المستوى الدفاعي.

وذكرت أنه خلال 12 مباراة مع يورينتي حقق ريال مدريد 10 انتصارات، بينما تعادل مع برشلونة في "كامب نو" وخسر أمام سيسكا موسكو بدوري الأبطال، في مباراة شهدت مشاركة بعض اللاعبين الاحتياطيين.

برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو جديد

يملك فريق برشلونة فرصة قتل آمال ريال مدريد باستعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل عليه ضيفاً اليوم السبت في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

يعود برشلونة الى ملعب سانتياجو برنابيو، إذ حقق الأربعاء فوزاً عريضاً 3-0 في إياب نصف نهائي الكأس (1-1 ذهاباً)، برغم أفضلية ريال في أول ستين دقيقة من المباراة، قبل انتفاض الهداف الأوروغوياني لويس سواريز ومساهمته الفاعلة في الأهداف الثلاثة.

ومشهد مماثل السبت في العاصمة، سيبعد حامل لقب الدوري برشلونة 12 نقطة عن غريمه التاريخي في الصدارة، قبل 12 جولة على نهاية "الليغا".

وفي ظل المعارك المتواصلة بين ريال وبرشلونة، يأمل أتلتيكو مدريد الثاني الاستفادة بحال خسارة برشلونة، وتقليص الفارق الى أربع نقاط بحال فوزه الأحد على مضيفه ريال سوسييداد الثامن، والذي لم يخسر في آخر 8 مباريات.

ويتفوق برشلونة في المواجهات الأخيرة على ريال، إذ هزمه 4 مرات في آخر 6 مباريات في أرضه، إذ كان يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر خلال انتصاراته.

وهذا الموسم لوحده، سجل برشلونة 9 أهداف في مرمى خصمه مقابل اثنين لـ"الملكي"، وذلك بعد فوز كاسح في ذهاب الدوري 5-1 أطاح المدرب جولن لوبيتيغي، وأتى بالأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي دعا لاعبيه "للنهوض سريعاً" من الكبوة الأخيرة.