اونلاين | يلا شوت الجديد.. Arsenal مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام بث مباشر bein sport | كول كورة | كورة لايف

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الدوري الإنجليزي.. يلا شوت بث مباشر مباراة أرسنال وتوتنهام | كورة لايف | الاسطورة

في قمة مباريات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الإنجليزي، يحل فريق أرسنال ضيفا ثقيلا على نظيره توتنهام على استاد ويمبلي في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 2 مارس 2019، كورة لايف مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام بث مباشر.

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مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام بث مباشر:

خسر توتنهام مباراته الأخيرة أمام البلوز بهدفين دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة 28 من البريمرليج، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فحتى الآن خاض الفريق 28 مباراة، استطاع الفريق تحقيق الانتصار في 20 مباراة، وخسر في 8 مواجهات، ولم يتعادل في أي مباراة، يقدم أرسنال موسمًا رائعًا ونتائج جيدة حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي، فكانت آخر مبارياته أمام بورنموث وحسم المدفعجية اللقاء لصالحهم بخماسية مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 56 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 28 مباراة، حقق الفوز في 17 لقاء، وتعادل في خمس وهُزم في ست مباريات.

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رابط سريع مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام:

سيدفع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، وسيدخل بتوبي آلديرفايرليد ودافينسون سانشيز في قلب الدفاع، وسيدفع بهاري كين في خط الهجوم، ومن خلفه الثلاثي سون هيونج مين، لوكاس مورار، إيريك لاميلا.، سيعتمد إيمري على نفس طريقته المعتادة في البريميرليج، وسيدفع بسوكراتيس في قلب الدفاع بجانب موستافي، وسيقود هجوم الجنرز في هذا اللقاء الثلاثي بيير-إيميريك أوباميانج، أليكساندر لاكازيت، مسعود أوزيل.

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