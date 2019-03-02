اونلاين | مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام نقل مباشر اليوم السبت في ديربي لندن (لحظة بلحظة) بث حي

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مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام نقل مباشر اليوم السبت في ديربي لندن (لحظة بلحظة) بث حي

شاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام اليوم السبت تضع إيمري أمام اختبار جدي للاقتراب أكثر من مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في ظلّ ملاحقة مانشستر يونايتد الملفتة.

مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام نقل مباشر اليوم السبت في ديربي لندن (لحظة بلحظة) بث حي

وفرضت مباراة توتنهام وأرسنال التي ستقام على أرض الأول في ديربي لندن نفسها كأهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لفارق النقاط الأربع الذي يفصل توتنهام الثالث عن أرسنال والنقطة الذي تفصل الأخير عن مان يونايتد.

مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام نقل مباشر اليوم السبت في ديربي لندن (لحظة بلحظة) بث حي

وفي حال فوز أرسنال فإن آمال توتنهام ستقتل نظرياً في المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي بسبب النتائج الملفتة للمتصدر ليفربول والوصيف مانشستر سيتي.

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مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام نقل مباشر اليوم السبت في ديربي لندن (لحظة بلحظة) بث حي

مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ أرسنال يريد المضي قدماً في إكمال مشواره الجيد مع إيمري واستغلال عثرات توتنهام المتلاحقة.

مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام نقل مباشر اليوم السبت في ديربي لندن (لحظة بلحظة) بث حي

مباراة أرسنال وتوتنهام يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

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