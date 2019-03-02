اونلاين | كورة اون لاين | بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر:

نجح برشلونة في الصعود إلى المباراة النهائية من كأس ملك إسبانيا على حساب الريال، بعدما حقق الفوز بثلاثية دون رد، أما في الدوري فيظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 25 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 17 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين، بث مباشر الاسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة.

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رابط مجاني مشاهدة كلاسيكو الأرض:

ستكون هذه المباراة للميرينجي بمثابة رد الاعتبار، بعد الخروج من الكأس أمام برشلونة منذ أيام قليلة، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب سانتياجو برنابيو، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، فبعد أن خاض الملكي 25 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 15 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى سبع هزائم.

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كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

يمكنك متابعة البث المباشر للكلاسيكو عن طريق الإنترنت باستخدام خدمة بي إن كونتكت التي تقدمها الشبكة القطرية حصرياً أيضاً، ولن تكون هذه الطريقة الوحيدة للمتابعة على الشبكة العنكبوتية، فالنسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية اللقاء مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.

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التشكيل المتوقع لكلاسيكو الأرض:

سيبدأ سانتياجو سولاري بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيدفع براموس وفاران في قلب الدفاع، وسيتكون خط الوسط من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيتولى قيادة هجوم الملكي كريم بنزيمه بجانب فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز، سيبدأ فالفيردي بنفس طريقة اللقاء السابق والتي جنت ثمارها وأوصلت الفريق إلى نهائي الكأس، وسيدفع بحارسه الأساسي تير شتيجن، وأمامه سيتواجد الرباعي سيميدو وبيكيه وأومتيتي وألبا، أما في الوسط سيتواجد الثلاثي آرتورو فيدال، بجانب بوسكيتس وراكيتيتش، وسيقود الهجوم ميسي وسواريز وديمبيلي.

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