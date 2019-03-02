أحداث الجمعة الرياضية.. إثارة وسخرية وعمولات وسقوط

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تبرع نجوم الرياضة بالدم من أجل مصابى محطة مصر.. وتعادل الزمالك مع الأهلي في قمة اليد.. وسخر مدرب إيفرتون من يورجن كلوب.. كما تفجرت أزمة عمولات وكلاء اللاعبين في يوفنتوس

كان يوم أمس الجمعة، مليئا بالأحداث المثيرة التي هزت الساحة الرياضية، بعضها منتظر وآخر متوقع، وآخر جاء بشكل مفاجئ، من بينها تبرع نجوم الرياضة بالدم من أجل مصابى محطة مصر، وتعادل الزمالك مع الأهلي في قمة اليد، وكشف ساري عن موعد عودة كيبا للمشاركة مع تشيلسي، وحسم التعادل إثارة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، وسخر مدرب إيفرتون من يورجن كلوب، كما تفجرت أزمة عمولات وكلاء اللاعبين في يوفنتوس، بينما واصل إنتر التراجع بالسقوط أمام كالياري في الدوري الإيطالي، علاوة على مشاركة حجازي في خسارة وست بروميتش برباعية، وفيما لي نستعرض أبرز تلك الأحداث.

نجوم الرياضة يتبرعون بالدم من أجل مصابى محطة مصر تضامنا مع شهداء حادث قطار رمسيس، أدى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد حسن المشرف على الكرة بنادي بيراميدز، صلاة الغائب بمركز شباب الجزيرة بحضور عدد من كبار الرياضيين والإعلاميين فى مقدمتهم حازم إمام وسيف زاهر عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسيد معوض

نجوم الرياضة يتبرعون بالدم من أجل مصابى محطة مصر



تضامنا مع شهداء حادث قطار رمسيس، أدى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد حسن المشرف على الكرة بنادي بيراميدز، صلاة الغائب بمركز شباب الجزيرة بحضور عدد من كبار الرياضيين والإعلاميين فى مقدمتهم حازم إمام وسيف زاهر عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسيد معوض نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، وعبد الظاهر السقا نجم المنتخب السابق، وعلاء نبيل المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب، وأعضاء الكشافة المصرية والعربية والدولية، كما دعوا إلى حملة للتبرع بالدم لصالح مصابى الحادث، وأتى هذا في إطار الدور المجتمعي للرياضة، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية، من خلال المشاركة والمسئولية تجاه أهالي الضحايا، وتضامنا مع أهالي المصابين.

قمة اليد.. الزمالك يتعادل مع الأهلي ويحافظ على الصدارة



تعادل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك، بنتيجة 23-23، في المباراة التي جمعتهما على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية بدون جمهور، ضمن الجولة السابعة لنهائي دوري المحترفين للموسم المحلي، وبهذه النتيجة حافظ الزمالك على الصدارة برصيد 23 نقطة، بينما رفع الأهلي رصيده للنقطة 22، في المركز الثاني في جدول الدوري.

ساري يكشف عن موعد عودة كيبا للمشاركة مع تشيلسي



أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي، عن موعد مشاركة حارسه الإسباني كيبا أريزابالاجا في التشكيل الأساسي للبلوز، بعد غيابه عن مواجهة ديربي العاصمة الإنجليزية أمام توتنهام في الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفض أن يغادر الملعب في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام مانشستر سيتي، بدلًا من الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو مما أثار غضب المدرب الإيطالي، قبل أن يستبعده الأخير من التشكيلة الأساسية في المواجهة الماضية.

وتحدث ساري في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الجمعة، قبل مواجهة فولهام بالجولة التاسعة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز، قائلًا: "لقد تحدثت من قبل وقلت المشكلة انتهت، كيبا هو الحارس الأول لتشيلسي وسيكون في الملعب في إحدى المبارتين المقبلتين، أمام فولهام ودينامو كييف الأوكراني في دور الستة عشر ليوروبا ليج، لكنني لم أقرر بعد".

التعادل يحسم إثارة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد



في مباراة مثيرة، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة ديربي جدة، بين الأهلي ونظيره الاتحاد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين"، الأهلي رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس، بينما جاء رفقاء فهد المولد في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 16 نقطة، وشارك الدولي المصري محمد عبد الشافي مع فريق الأهلي من بداية اللقاء وحتى نهايته.

مدرب إيفرتون يسخر من يورجن كلوب



سخر ماركو سيلفا المدير الفني لنادي إيفرتون من احتفال يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، بعد الهدف الذي سجله أوريجي، عندما استغل الخطأ الفادح الذي ارتكبه جوردان بيكفورد، ووضع الكرة داخل الشباك مسجلًا هدف الفوز للريدز، في المواجهة التي أقيمت على ملعب آنفيلد في الدور الأول للبريميرليج، جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية.

وعن مباراة الديربي المقبلة، قال سيلفا: "إنها مباراة مميزة بالنسبة للفريقين، نفس الأمر بالنسبة للمدينة، وجماهيرنا وجماهيرهم.. لم أر فارقا كبيرا بين الفريقين عندما خضت أول ديربي في ديسمبر الماضي، ما شعرت به هو أن المباراة كانت مميزة بالنسبة للفريقين".

وعن احتفال يورجن كلوب بشكل مثير عقب تسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة نتيجة خطأ من جوردان بيكفورد، قال: "لقد احتفلوا بهذا الهدف الذي أتى بالحظ، وفي لحظة من الحظ كانت في الثواني الأخير من المباراة، كما لو أنهم فازوا علينا في نهائي كأس العالم".

عمولات وكلاء اللاعبين تفجر أزمة في يوفنتوس



بدأت كواليس المبالغ الضخمة التي أنفقها نادي يوفنتوس الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وما أحاط بها من عمولات حصل عليها وكلاء اللاعبين، خاصة بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة قلبت الدنيا راسا على عقب على المستوى الجماهيري بعد رحيل النجم البرتغالي عن النادي الملكي، لكنها أحدثت ضجيجا أكبر على المستوى القريب من اليوفي بسبب اعتراض عمال شركة FIAT على الصفقة الضخمة.

يوفنتوس ضم الدولي البرتغالي في صفقة قياسية بلغت 100 مليون يورو، ليصبح الأغلى في تاريخه، بعدما جلبه من ريال مدريد الإسباني، وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن اليوفي أنفق 37 مليون يورو على عمولات وكلاء اللاعبين، بعد إبرام صفقتي رونالدو وإيمري كان القادم من ليفربول الإنجليزي في الصيف الماضي.

ورغم تعاقد اليوفي مع كان في صفقة انتقال حر، فإن النادي الإيطالي دفع 15.86 مليون يورو عمولة لوكيل اللاعب الألماني، ولم تكلف عمولة خورخي مينديز، وكيل رونالدو، أكثر مما دفعه يوفنتوس لوكيل كان، حيث تحصل البرتغالي على 11.5 مليون يورو فقط.

وحصل وكيل البوسني ميراليم بيانيتش على عمولة بقيمة 2.22 مليون يورو، بعد توقيع اللاعب على عقد جديد حتى يونيو 2023، وبعد عودة المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي لليوفي، اكتفى وكيل اللاعب بالحصول على عمولة بلغت 200 ألف يورو فقط.

إنتر يواصل التراجع بالسقوط في الدوري الإيطالي



تعرض إنتر ميلان لهزيمة مفاجئة أمام نظيره كالياري، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب سانت إيليا، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي، كالياري رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد إنتر عند 47 نقطة الذي ظل في المركز الثالث لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، حيث يتقدم بفارق نقطة وحيدة عن ميلان الذي يستضيف ساسولو.

حجازي يشارك في خسارة وست بروميتش برباعية



في المشاركة الأولى للدولي المصري أحمد حجازي بعد العودة من الإصابة، تعرض فريق وست بروميتش لخسارة كبيرة أمام نظيره ليدز يونايتد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب استاد غيلاند رود، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، لتزداد صعوبة رفقاء حجازي في العودة إلى البريميرليج، بعدما تجمد رصيه عند 60 نقطة في المركز الرابع من 35 لقاء، في المقابل ارتقى ليدز إلى الصدارة برصيد 67 نقطة بفارق نقطة عن نوريتش سيتي صاحب المركز الثاني.

ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يلعب أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس، تصفيات تأهيلية، ويتبقى 11 مواجهة عن نهاية الموسم.