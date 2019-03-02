انت الان تتابع فريدة عثمان تشارك في بطولة الجائزة الكبرى بأمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص

أعلنت بطلة السباحة المصرية، فريدة عثمان، أنها ستشارك في بطولة الجائزة الكبرى، المقررة خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري، بمدينة دي موين الأمريكية، في ولاية آيوا، وجاء الإعلان عبر الصفحة الرسمية لفريدة عثمان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التي ستخوض خلال هذه البطولة، منافسات سباحة 100 متر حرة، يوم 7 مارس، وسباق 50 مترا فراشة، في اليوم التالي، وخلال اليوم الأخير من المنافسات، ستشارك البطلة المصرية في سباقي، 100 متر فراشة، و50 مترا حرة، وستخوض فريدة عثمان هذه البطولة، في إطار تحضيراتها لأوليمبياد طوكيو 2020.

وفي 31 مارس الماضي، أبدت البطلة فريدة عثمان، سعادتها بعد افتتاح مجمع حمامات السباحة الجديد الذي يحمل اسمها بمركز شباب الجزيرة، وقالت فريدة: "التقدير من قبل المسئولين يمثل حافزا ودافعا قويا لي، لاستكمال مسيرة الإنجازات ورفع اسم مصر عاليا". وأضافت بطلة السباحة أن إطلاق اسمها على هذا الصرح يعد شرفا لها