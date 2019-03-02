أسلحة الوحدة تحفزه لاجتياز مطب الحفر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يرحل الوحدة إلى حفر الباطن، ليحل فيها ضيفا على الباطن في إطار مواجهات الجولة الـ 22 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكله عزيمة وإصرار على العودة إلى مكة المكرمة بكامل نقاط المباراة، لتقوية خط سيره نحو مراكز المقدمة. ويحتل الوحدة المركز السادس برصيد 34 نقطة.

كما يدخل فرسان مكة اللقاء بنشوة الفوز العريض الذي حققوه في الجولة الماضية على فريق أحد 4-1. ويملك الوحدة الأسلحة اللازمة التي تمكنه من اجتياز المهمة بنجاح في ظل التألق الجماعي للاعبيه ونجاح أكثر من عنصر في التصدي لمهمة التسجيل. أما صاحب الأرض والجمهور، فريق الباطن الذي يحتل المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة، والذي كان ضحية التعاون في الجولة الماضية عندما خسر منه 1-4، فيأمل في إيقاف مسلسل الهزائم الذي لاحقه في الجولات الماضية، وزيادة رصيده النقطي، تداركا للأوضاع قبل الاحتكام إلى حسابات معقدة قد تهدد صموده في دوري المحترفين.

وفي مباراة أخيرة ضمن الجولة الـ 22، يلتقي اليوم أيضا الفيحاء والحزم.

ويملك الحزم 23 نقطة في المركز الـ 12، مقابل 16 نقطة للفيحاء صاحب المركز الـ 14، وهنا تكمن أهمية وقوة المباراة بالنسبة للفريقين الطامحين في مغادرة منطقة الخطر، خاصة أن المراحل المقبلة لا تقبل التفريط ولا الأخطاء. وكان الحزم تعادل في الجولة الماضية مع الاتفاق 1-1، فيما خسر الفيحاء 0-1 أمام النصر.