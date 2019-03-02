عبدالعزيز بن تركي يناقش تطوير الكرة مع إنفانتينيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي، في اجتماعه مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينيو أمس الأول، احتياجات كرة القدم السعودية وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في الزيارة الأولى للأمير عبدالعزيز بن تركي إلى مقر الفيفا في مدينة زيوريخ.

كما تطرق الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ، إلى آلية تعزيز العلاقات بين الإدارة الرياضية في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي (فيفا)، بما يسهم في تطوير الحركة الرياضية، خاصة في مجال كرة القدم التي تمثل اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في نهاية هذه الزيارة عن سعادته بلقاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، متطلعا لأن يكون هذا اللقاء المثمر استمرارا لمزيد من التعاون بما يخدم كرة القدم وتطويرها بالمملكة على وجه التحديد، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه من قبل القيادة الرشيدة.

ورافق الأمير عبدالعزيز بن تركي في الزيارة، الرئيس الأسبق للاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد، وعضو الاتحاد السعودي لكرة القدم أضواء العريفي، ومسؤولون آخرون، فيما حضر بجانب إنفانتينيو الأمين العام للاتحاد الدولي السنغالية فاطمة سامورا وعدد من المسؤولين.

وأجرى الأمير عبدالعزيز بن تركي برفقة إنفانتينو جولة داخل مقر الفيفا، اطلع خلالها على عدد من المرافق، بما فيها زيارة متحف الفيفا الذي يحوي قصة ومراحل تطور كرة القدم.