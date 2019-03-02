الجوية بطلا للطاولة وقدم الصالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق منتخب القوات الجوية بطولة كرة الطاولة في منافسات دورة الألعاب الرياضية للقوات المسلحة، وحل منتخب القوات البرية في المركز الثاني، فيما حقق منتخب القوات البحرية المركز الثالث، وتوج مدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة اللواء الطبيب إبراهيم بن حمد الناصر الفرق الفائزة في البطولة.

من جهة أخرى، رعى مساعد قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن فالح بن عبدالرحمن الفالح المباراة النهائية لكرة قدم الصالات بين منتخبي القوات الجوية والحرس الملكي، حيث خطف منتخب القوات الجوية اللقب عقب فوزه بنتيجة 6-4. وتوج الفالح منتخب الجوية، بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية، كما سلم الميداليات الفضية لمنتخب الحرس الملكي، والبرونزية لمنتخب البرية صاحب المركز الثالث.