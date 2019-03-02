السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
حقق منتخب القوات الجوية بطولة كرة الطاولة في منافسات دورة الألعاب الرياضية للقوات المسلحة، وحل منتخب القوات البرية في المركز الثاني، فيما حقق منتخب القوات البحرية المركز الثالث، وتوج مدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة اللواء الطبيب إبراهيم بن حمد الناصر الفرق الفائزة في البطولة.
من جهة أخرى، رعى مساعد قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن فالح بن عبدالرحمن الفالح المباراة النهائية لكرة قدم الصالات بين منتخبي القوات الجوية والحرس الملكي، حيث خطف منتخب القوات الجوية اللقب عقب فوزه بنتيجة 6-4. وتوج الفالح منتخب الجوية، بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية، كما سلم الميداليات الفضية لمنتخب الحرس الملكي، والبرونزية لمنتخب البرية صاحب المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوية بطلا للطاولة وقدم الصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.