باي باي بيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل كشفت صحيفة «أ س» الإسبانية أمس أن رئيس مجلس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، قرر الاستغناء عن النجم الويلزي جاريث بيل، مؤكدة أن بيل أصبح شخصا غير مرغوب فيه، وأن بيريز لا ينوي التراجع هذه المرة عن قراره، مشيرة إلى أن عدم الانضباط السلوكي الذي أظهره بيل في الفترة الماضية كان السبب المباشر وراء غضب بيريز.



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