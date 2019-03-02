36 لاعبا بمنطقة مكة يحتاجون المساعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد رئيس المجلس الحالي لجمعية الرياضيين الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، لاعب الأهلي والوحدة السابق، نصار الظاهري، الانتهاء من جمع 36 ملفا متكاملة لحالات لاعبين سابقين يعيشون أحوالا صعبة، مبينا أن من بين هؤلاء اللاعبين من لا يستطيع دفع إيجارات المسكن الذي يعيش فيه، وآخرين لا يقدرون على تحمل تكاليف العلاج، لافتا إلى قيام الجمعية بدور كبير في دعم اللاعبين بما تستطيع من خلال بعض التبرعات وبعض الدعم الذي تتلقاه.

وكانت الجمعية ‏كرمت أمس اللاعبين السابقين عبدالله فوال وطلال سنبل، بحضور رئيس مجلس الإدارة نصار الظاهري، والمدير التنفيذي، لاعب الأهلي والاتحاد السابق خالد قهوجي وعضو الجمعية، لاعب الأهلي والاتحاد السابق إبراهيم سويد، ورئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبدالإله مؤمنة وعدد من اللاعبين القدامى منهم مبروك زايد، وصالح الصقري، ووليد الجيزاني، وإبراهيم هزازي، وعبدالحميد جدوع ومازن عثمان وعلي حسين.

وأفاد الظاهري بأن الجمعية وقعت العديد من الشراكات لدعم اللاعبين وتقديم الخدمات لهم، داعيا رجال الأعمال والمقتدرين بدعم برامج الجمعية والهادفة إلى تحقيق الاستقرار الأسري للاعبين الذي قدموا الكثير للكرة السعودية.