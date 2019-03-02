تعرف على التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام شباب قسطنطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:
استقر الجهاز الفني للاسماعيلي على أغلب عناصر التشكيلة الأساسية التي ستشارك أمام فريق شباب قسنطينية الجزائري.
ويحل الإسماعيلي ضيفًا على نظيره شباب قسنطينية الجزائري في تمام السادسة مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ومن المنتظر أن يلعب الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد فوزي.
خط الدفاع: طارق طه، محمدمجدي، باهر المحمدي، أسامه إبراهيم.
خط الوسط: عماد حمدي، إبراهيم عبدالخالق، كريم بامبو، محمدصاد، عبدالرحمن مجدي.
خط الهجوم: شيلونجو.
وكان الإسماعيلى قد أنهى إستعداداته لهذه المواجهة مساء أمس الجمعة على ملعب الشهيد محمد حملاوي.
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