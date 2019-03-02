طارق طه يتحدث عن.. شباب قسنطينة العنيد.. الضغط الجماهيري.. واسم الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال طارق طه، المدافع الأيسر للإسماعيلى، إن هناك حالة تركيز شديدة بين جميع اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية ضد شباب قسنطينة الجزائرى.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى القسنطيني في السادسة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف طه ـ في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي ـ:" الفريق الجزائري عنيد لأنه من الأندية القوية في البطولة الحالية ولكن هناك مجهود مبذول للعودة مجددًا إلى القاهرة بنقاط المباراة".

وأتم لاعب الإسماعيلي حديثه بالإشارة إلى أن فريقه جاهز لمواجهة الضغط الجماهيري وتقديم عرض جيد يليق بإسم الدراويش.

وكان الإسماعيلى قد أنهى إستعداداته لهذه المواجهة مساء أمس الجمعة على ملعب الشهيد محمد حملاوي.