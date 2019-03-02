وصول بعثة الزمالك لأنجولا لمواجهة بترو أتليتكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وصلت بعثة فريق الزمالك، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى دولة أنجولا؛ استعدادًا لخوض مباراة بترو أتليتكو المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

واختار السويسري جروس 21 لاعبًا بقائمة الفريق لخوض المباراة وهم:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، عماد السيد وعمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز، حازم إمام، محمود الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، بهاء مجدي، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العزيز، محمد حسن، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد مصطفى زيزو، إبراهيم حسن، أيمن حفني، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: عمر السعيد، خالد بوطيب وحميد أحداد.

ويغيب عن الزمالك كلًا من مصطفى فتحي ومحمود علاء للإصابة وطارق حامد للإيقاف للحصول على الإنذار الثاني ومحمود كهربا للإيقاف من الإدارة ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم لأسباب فنية.

ويترأس بعثة الفريق إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، وكان في استقبال البعثة مسؤولي السفارة المصرية وأيمن حافظ المنسق العام للفريق.

يُذكر الزمالك يحتل المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطتين في حين يحتل جورماهيا الكيني المركز الأول برصيد 6 نقاط وبترو أتليتكو المركز الثاني برصيد 4 نقاط و نصر حسين داي المركز الثالث برصيد 4 نقاط.