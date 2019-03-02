3 معلقين للكلاسيكو و3 لغات أجنبية.. ومورينيو محللًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:

قررت قناة "بي ان سبورتس" الفضائية إذاعة مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 26 من الدوري الإسباني بأربعة لغات على رأسها العربية.

وستقوم القناة بإذاعة المباراة على قنوات، 1، 3، 8، 11 و14 بالإضافة إلى القناة فائقة الجودة 4K، وذلك مع ستوديو تحليلي خاص.

وسيتواجد جوزيه مورينيو في مباراة الكلاسيكو ضمن فريق التحليل الخاصة بالقناة بشكل استثنائي، وتعد تلك المرة الثانية للمدرب البرتغالي بعدما انضم لفريق التحليل الخاصة بالقناة أثناء بطولة أمم آسيا.

وسيقوم بالتعليق على المباراة رؤوف خليف، خليل البلوشي، بالإضافة إلى خالد الغول، مع وجود تعليق باللغات الانجليزي، الفرنسية، والإسبانية.

وتقام مباراة الكلاسيكو في العاشرة إلى ربع من مساء اليوم السبت.