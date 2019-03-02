فالفيردي: على ميسي أن يكون أكثر فاعلية في “القمة الثانية” أمام ريال مدريد

قال ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة إن فريقه عليه ان يضمن زيادة فاعلية مهاجمه ليونيل ميسي في مباراة القمة التي ستقام على ملعب ريال مدريد غدا السبت في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بشكل يفوق ما كان عليه الحال في مواجهة الأربعاء الماضي بين الفريقين في إياب قبل نهائي كأس ملك اسبانيا.

وظهر ميسي، هداف برشلونة التاريخي، بإيقاع يتسم بالهدوء بطريقة غير مألوفة في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 3-صفر على غريمه التقليدي في عقر داره على ملعب سانتياجو برنابيو. وشهدت المباراة فرصا كثيرة لريال مدريد لكن برشلونة كان الأقدر على حسم النتيجة لصالحه.

وعانى اللاعب الأرجنتيني من مشاكل بدنية خلال الشهر الماضي لكنه أحرز ثلاثية وصنع هدفا في الفوز الأخير 4-2 على اشبيلية مطلع الاسبوع الحالي.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة “أعتقد أنه في حالة طيبة. حالته جيدة للغاية. تتوقع دوما الكثير من لاعبي الفريق ومن بينهم ميسي.

“يؤدي بطريقة طيبة دوما حتى لو ظهر في بعض المباريات بشكل أقل من المعتاد. على الفريق أن يحسن مستواه ليقدم ميسي أداء طيبا”.

وأعطى المدرب تقييما صريحا لأداء برشلونة في المجمل والذي سدد أربع مرات فقط على المرمى في مباراة الكأس مقابل 14 تسديدة لريال مدريد.

وأوضح “في الحقيقة ظهر ريال مدريد بصورة طيبة في تلك المباراة بينما لم يقدم برشلونة أداء جيدا.

“وصل لاعبوهم إلى منطقة جزائنا وشكلوا خطورة. صنع لاعبونا فرصتين أو ثلاثة. يبقى الهدف دائما تحسين المستوى والقدرة على صناعة المزيد من الفرص”.

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وحقق برشلونة سبعة انتصارات في آخر عشر مباريات في الدوري ويتصدر الترتيب متقدما بفارق سبع نقاط عن اتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني وبفارق تسع نقاط عن ريال مدريد.

وقال فالفيردي “هذه المباراة تختلف عن مواجهة الأربعاء لأننا نبحث عن النقاط. من الصعب الخروج بالنتيجة ذاتها في مباراتين متتاليتين أمام المنافس ذاته. لكننا سنحاول الفوز.

“الانتصار سيمنح برشلونة ثقة كبيرة وسيقتطع المزيد من النقاط من مدريد لأنه منافس مباشر. شاهدنا مدى صعوبة اللعب هناك لكننا سنمضي قدما”.

وقال سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد إن فريقه تجاوز هزيمة مباراة الكأس ودعا لاعبيه للحد من إهدار الفرص.

وقال “نهضنا من جديد ونتطلع لحصد النقاط. سنخوض المباراة بالحماس نفسه والروح نفسها لكننا سنحاول تحسين الأداء.

“كل مباراة مختلفة عن الأخرى. في المباراة الأخيرة لم تخدمنا الكرة.

“الان لدينا فرصة لإصلاح الامر والتأكد أن الكرات التي ضاعت في المباراة الأولى ستهز الشباك هذه المرة”.