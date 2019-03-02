زوران: الهلال يعسى دائماً لإسعاد جماهيره

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الكرواتي زوران ماميتش، أن الفريق ككل يسعى دائماً لإسعاد جماهيره.
وحقق الهلال فوزاً صعباً على الفيصلي 2-1 في الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).
وقال ماميتش، في تصريحات عقب نهاية المباراة: “تواجد الجماهير من الأمور الإيجابية في النادي، وإبداعهم في المدرجات ليس بجديد عليهم.. والدليل حصولهم على عدد من الجوائز في الجولات الماضية”.
وأكد المدرب الكرواتي: “نسعى دائماً إلى إسعادهم، ولدينا تجانس عال بين اللاعبين والجماهير”.
وعزز الهلال صدارته للدوري برصيد 55 نقطة في حين تجمد رصيد الفيصلي عند المركز الثامن برصيد 30 نقطة.
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