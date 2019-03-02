فيرمينو يعود لليفربول في قمة مرسيسايد

ربما يعود مهاجم ليفربول، روبرتو فيرمينو، ليشارك مع فريقه في قمة مرسيسايد على ملعب إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً الأحد، بعد أن غاب اللاعب البرازيلي عن مواجهة واتفورد الأربعاء بسبب إصابة في كاحل القدم.

وخرج فيرمينو مصاباً في التعادل بدون أهداف امام مانشستر يونايتد الأحد الماضي، لكن مدرب ليفربول، يورجغ كلوب، قال إن “فيرمينو تعافى من الإصابة بسرعة وربما يشارك أمام إيفرتون على ملعب غوديسون بارك”.

وأضاف المدرب الألماني في مؤتمر صحافي: “عاد (فيرمينو) للتدريب أمس واستطاع الجري، طبيعته متفائلة، يبدو بحالة طيبة بالفعل، لكنني لا أعرف ظروف الغد”.

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وهز ساديو ماني الشباك مرتين ولعب دوراًمهماً في الفوز 5-0 على واتفورد، وهو الانتصار الذي جعل ليفربول يتصدر الترتيب متقدماً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي في الصراع على اللقب.

وفاز ليفربول على إيفرتون 1-0 على ملعب آنفيلد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بهدف أحرزه ديفوك أوريغي في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ما دفع كلوب لدخول الملعب وواجه اتهاماً من الاتحاد الإنجليزي بسوء التصرف.

وإذا فاز ليفربول الأحد فإنه سيكون تجاوز عقبة جديدة في وقت يسعى فيه الفريق لتحقيق أول لقب للدوري منذ موسم 1989-1990، لكن كلوب قال إنه “سيحافظ على إيقاع احتفالاته هذه المرة”.