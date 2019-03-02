السومة يقترب من رقم قياسي

أكد فريق الأهلي السعودي لكرة القدم، السوري عمر السومة، أن الفريق يمر بضغط كبير في الآونة الأخيرة بسبب تلاحم المباريات في مختلف البطولات.

وقال السومة في تصريحات عقب نهاية مباراة فريقه أمام اتحاد جدة التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الثانية والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم: “لم أسجل أية أهداف في آخر 3 مباريات والله وفقني اليوم أمام الاتحاد، لم أكن حاضراً ذهنياً في المباريات الماضية وأصابني مرض أحد أصدقائي بالضيق”.

وأضاف السومة: ” سجلت سابقاً مثل هذا الهدف في شباك القادسية والفتوة السوري، ودائماً ما أسجل بهذه الطريقة في التدريبات، وأترك للجماهير الاستمتاع بالهدف”.

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وكان السومة حقق رقماً مميزاً عقب تسجيله هدفه في شباك الاتحاد، إذ وصل إلى الهدف رقم 99 في مسيرته مع الفريق في بطولة الدوري.

وبات المهاجم السوري قاب قوسين أو أدنى من الوصول للهدف رقم 100 في مسيرته، كأسرع لاعب في تاريخ المسابقة يسجل مئة هدف، إذ لعب مباراته رقم 101 مع الفريق في بطولة الدوري.

ويحتل السومة المركز الرابع في ترتيب هدافي دوري المحترفين الموسم الحالي برصيد 15 هدفاً.