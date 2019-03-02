نور الشربيني والطيب تضمنان لـ"مصر" لقب بطولة العالم في الإسكواش

ضمنت مصر لقب بطولة العالم للسيدات في الإسكواش، المقامة حاليا في شيكاغو، وذلك بعد تأهل كل من اللاعبتين نور الشربيني ونور الطيب للمباراة النهائية.

وتأهلت الشربيني المصنفة ثانيا عالميا بعد فوزها على كاميل سيرم في لقاء نصف النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في

حين هزمت الطيب المصنفة ثالثا عالميا، رنيم الوليلي المصنفة أولى عالميا.

وأشارت الطيب إلى صعوبة التغلب على رنيم الوليلي في اللقاء واصفة إياها بالأفضل في العالم، حسب ما نقل الموقع الرسمي لمنظمة الإسكواش العالمية.

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وأضافت: "يمثل تأهلي للنهائي ثمرة عمل شاق على مر سنين. أشعر بالسعادة للأداء الجيد الذي قدمته في المباراة".

وتعد بطولة العالم الحالية الأكبر قيمة مالية في تاريخها، إذ يصل مجموع جوائزها إلى مليون دولار.

وشهدت البطولة في السنوات الأخيرة هيمنة "للفراعنة" على اللقب، إذ نجحت الشربيني في التتويج باللقب مرتين متتاليتين، بينما حصدت الوليلي لقب العام الماضي.