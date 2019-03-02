اونلاين | بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم 2-3-2019 في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم 2-3-2019 في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم خدمة بث مباشر لمباراة نادي مانشستر سيتي في مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق بورنموث، يوم السبت 2-3-2019 على ملعب "الاتحاد" في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

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ويرغب نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل الحفاظ على لقب بطولة البريميرليج.

ويسعى فريق بورنموث أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق مانشستر سيتي ضد نادي بورنموث بالدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.