رياضة | عين .. هل تنجح هداية ملاك في تحقيق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين .. هل تنجح هداية ملاك في تحقيق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبة منتخب مصر للتايكوندو هداية ملاك بعد حصولها على الميدالية الذهبية في منافسات وزن ٦٧ كجم ببطولة مصر الدولية G2 التي أقيمت في الفترة من ٢١ إلى ٢٤ فبراير بالغردقة.

وحققت هداية الميدالية الذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على لاعبة المنتخب الألماني فينيسا كورندل بنتيجة ١١-٦. وأشاد صبحي بهذا الانجاز الكبير الذي يعد بمثابة دافع قوي نحو تحقيق الانجاز الأكبر في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ مؤكدا على تقديم كافة أنواع الدعم للاعبة من أجل الاستعداد الجيد للأولمبياد القادمة. وصعدت هداية للنهائي بعد فوزها في نصف النهائي على لاعبة المنتخب الأردني جوليانا الصادق بنتيجة ٦-٣ وكانت هداية قد تأهلت إلى نصف النهائي بعد فوزها في دور ال ٨ على لاعبة المنتخب الإيطالي كريستينا جاسبا بنتيجة ١٠-صفر. واختارت عين الخليج 365 الرياضي هداية نجمة الأسبوع لإلقاء الضوء على مشوارها الرياضي ..

ولدت هداية ملاك وهبة في 21 أبريل 1993 بمدينة القاهرة عاصمة مصر وهي طالبة بالفرقة النهائية في قسم الديكور في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.

بدأت هداية ممارسة التايكوندو وهي في السادسة من عمرها وتعلمت تلك الرياضة من أخواتها. فازت هداية وهي في الرابعة عشر من عمرها ببطولة محافظة الجيزة وبعدها ببطولة الجمهورية. فازت هداية بالعديد من الميداليات في مختلف البطولات القارية والعالمية، يستعرضها الخليج 365 الرياضي ...

1 - الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية موزمبيق سبتمبر 2011.

2 - الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجامعات المقامة بكوريا الجنوبية مايو 2012 في وزن تحت 57 كيلو.

3 - الميدالية الفضية في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في نوفمبر 2012.

4 - الميدالية البرونزية في البطولة الإفريقية التي أقيمت في مدغشقر 2012 رغم تعرضها لإصابة.

5 - الميدالية البرونزية في منافسات السيدات في التايكوندو وزن 67 كج في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة ميرسن بتركيا خلال الفترة من 20 يونيو حتى 30 يونيو 2013.

6 - الميدالية الفضية في بطولة التضامن الإسلامي التي أقيمت في إندونيسيا سبتمبر 2013.

7 - الميدالية الذهبية في بطولة الأقصر الدولية الأولى التي أقيمت في الأقصر في الفترة من 15 إلى 17 فبراير 2014 في منافسات وزن 57 كجم.

8 - الميدالية الذهبية في بطولة البحرين الدولية للتايكوندو في مارس 2014.

9 - الميدالية البرونزية في بطولة باريس المفتوحة نوفمبر 2014 في وزن 62 كجم.

10 - الميدالية البرونزية في بطولة أستراليا المفتوحة أغسطس 2014.

11 - الميدالية الفضية في بطولة أوكرانيا المفتوحة G1 والتي أقيمت بمدينة خاركوف في أكتوبر 2014.

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12 - الميدالية البرونزية لكأس العالم للفرق في ديسمبر 2014 مع منتخب فرنسا بعد الخسارة من كوت ديفوار في نصف النهائي، حيث تسمح قوانين البطولة للمنتخبات المشاركة الاستعانة بلاعب أو اثنين على الأكثر من المنتخبات إلى لا تشارك بفريق في البطولة وقد اختار منتخب فرنسا الاستعانة بلاعبة منتخبنا القومي.

13 - الميدالية الفضية في البطولة الأفريقية 2014 التي أقيمت بتونس.

14 - الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأفريقية 2015 التي أقيمت بالبرازافيل في الكونغو.

15 - الميدالية البرونزية في بطولة النمسا الدولية للتايكوندو في مايو 2015 في منافسات وزن 57 كجم.

16 - الميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت في أغسطس بروسيا وتوجت بلقب ملكة جمال الجائزة الكبرى.

17 - الميدالية الذهبية في البطولة الدولية للتايكوندو بكازاخستان في أكتوبر 2015 في منافسات وزن 63 كجم.

18 - الميدالية الذهبية في بطولة العالم العسكرية الاي أقيمت في كوريا الجنوبية أكتوبر 2015 في منافسات وزن 62 كجم.

19 - الميدالية الفضية في بطولة استراليا المفتوحة للتايكوندو التي أقيمت في يونيو 2015 بمدينة ملبورن الأسترالية.

20 - الميدالية الذهبية في بطولة بولندا المفتوحة للتايكوندو في أغسطس 2015.

21 - الميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى بالمكسيك في ديسمبر 2015 لتصبح اللاعبة العربية والأفريقية الوحيدة التى تأهلت لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

22 - الميدالية البرونزية في بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو في مارس 2016 في منافسات وزن 62 كجم.

23 - الميدالية الذهبية في بطولة الفجيرة المقامة في الإمارات في فبراير 2016.

24 - الميدالية البرونزية في بطولة أسابنيا المفتوحة في منافسات وزن تحت 57 كجم التي أقيمت في أبريل 2016.

25 - الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية التي أقيمت في بورسعيد في مايو 2016 في منافسات وزن تحت 57 كجم ونالت هداية الميدالية عقب انسحاب بطلة المغرب من خوض المباراة النهائية.

26 - الميدالية البرونزية في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

27 - الميدالية الذهبية في منافسات وزن ٦٧ كجم ببطولة مصر الدولية 2019.