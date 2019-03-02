رياضة | ريال مدريد يتحدى برشلونة في "كلاسيكو الانتقام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتحدى برشلونة في "كلاسيكو الانتقام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، على استاد سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني.

بعد إقصائه ريال مدريد من نصف نهائي مسابقة الكأس، يملك برشلونة فرصة قتل آمال الفريق "الملكي" باستعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل عليه ضيفاً اليوم السبت في الجولة 26 من المسابقة.

يعود برشلونة الى ملعب سانتياغو برنابيو، إذ حقق الأربعاء فوزاً عريضاً 3-0 في إياب نصف نهائي الكأس (1-1 ذهاباً)، برغم أفضلية ريال في أول ستين دقيقة من المباراة، قبل انتفاض الهداف الأوروغوياني لويس سواريز ومساهمته الفاعلة في الأهداف الثلاثة.

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ومشهد مماثل السبت في العاصمة، سيبعد حامل لقب الدوري برشلونة 12 نقطة عن غريمه التاريخي في الصدارة، قبل 12 جولة على نهاية "الليغا".

وفي ظل المعارك المتواصلة بين ريال وبرشلونة، يأمل أتلتيكو مدريد الثاني الاستفادة بحال خسارة برشلونة، وتقليص الفارق الى أربع نقاط بحال فوزه الأحد على مضيفه ريال سوسييداد الثامن، والذي لم يخسر في آخر 8 مباريات.

ويتفوق برشلونة في المواجهات الأخيرة على ريال، إذ هزمه 4 مرات في آخر 6 مباريات في أرضه، إذ كان يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر خلال انتصاراته.

وهذا الموسم لوحده، سجل برشلونة 9 أهداف في مرمى خصمه مقابل اثنين لـ"الملكي"، وذلك بعد فوز كاسح في ذهاب الدوري 5-1 أطاح المدرب جولن لوبيتيغي، وأتى بالأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي دعا لاعبيه "للنهوض سريعاً" من الكبوة الأخيرة.