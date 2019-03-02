رياضة | قمة نارية بين توتنهام وأرسنال.. ومانشستر سيتي يخشى مقالب بورنموث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة نارية بين توتنهام وأرسنال.. ومانشستر سيتي يخشى مقالب بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على وقع المنافسة النارية بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي حامل اللقب، المتخلف عنه بنقطة واحدة، تشهد الجولة 29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم مباراتي "ديربي" بين ليفربول ومضيفه إيفرتون الأحد، فيما تفتتح السبت بدربي شمال لندن بين توتنهام الثالث وضيفه آرسنال الرابع.

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على بورنموث اليوم السبت، في وقت يدرك فيه الفريق أن فوزه على أرض بورنموث الثاني عشر سيضعه موقتاً في الصدارة بفارق نقطتين عن ليفربول، قبل أن يقوم الأخير برحلته القريبة داخل المدينة الأحد.

وعلى مدار الجولات 10 المتبقية من المسابقة هذا الموسم، قد يتبادل ليفربول ومانشستر سيتي التربع على الصدارة من أسبوع لآخر.

Advertisements

ويتطلع ليفربول إلى استعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ 1990، ولكن نجاح مانشستر سيتي بقيادة الإسباني ببيب جوارديولا في انتزاع الصدارة قد يضاعف من الضغوط الواقعة على ليفربول ومديره الفني الألماني يورغن كلوب.

وتغلب مانشستر سيتي على وست هام 1-0، فيما اكتسح ليفربول فريق واتفورد 5-0 في نفس اليوم.

وافتقد مانشستر سيتي في مباراة وست هام لجهود لاعب خط وسطه فيرناندينيو للإصابة، مما أفقد الفريق الإنسيابية في الأداء، ولكن دي بروين أوضح أن النتيجة هي الشيء المهم.

وبعيداً عن الصراع الدائر بين ليفربول ومانشستر سيتي على الصدارة، يشتعل الصراع بين أربعة فرق على المركزين الثالث والرابع المؤهلين أيضاً لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ يحتل توتنهام المركز الثالث بفارق 7 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز 6، وتتبقى لتشيلسي مباراة مؤجلة.