رياضة | جدول مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم السبت والموافق 2/3/2019 عددا من المواجهات النارية وذلك في مختلف البطولات وبالتحديد موقعة السانتياجو برنابيو بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ26 بالدوري الاسباني.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم السبت الموافق 2/3/2019 والقنوات الناقلة والمعلقين كالتالي:

الدوري الانجليزي:

- توتنهام × آرسنال:

اليوم في تمام الساعة الـ2:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 hd

- مانشستر يونايتد × ساوثهامبتون:

اليوم في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 8 بصوت المعلق حسن العيدروس

- بورنموث × مانشستر سيتي:

اليوم في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 بصوت المعلق أحمد الطيب

- وست هام يونايتد × نيوكاسل يونايتد:

اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 hd

الدوري الاسباني:

- ويسكا × إشبيلية:

اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 8 hd

- ريال مدريد × برشلونة:

اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1و3 بصوت المعلقين؛ رؤوف خليف من الملعب + خليل البلوشي + خالد الغول

الدوري الإيطالي:

- ميلان × ساسولو:

اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 hd

- لاتسيو × روما:

اليوم في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 hd

Advertisements

الدوري الألماني:

- بوروسيا مونشنغلادباخ × بايرن ميونيخ:

اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 hd

الدوري الفرنسي:

- كان × باريس سان جيرمان:

اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 hd

الدوري السعودي:

- الباطن × الوحدة:

اليوم في تمام الساعة الـ2:50 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية ودوري بلس

- الفيحاء × الحزم:

اليوم في تمام الساعة الـ5:45 بتوقيت مدينة القاهرة عبر قناة السعودية الرياضية ودوري بلس

الدوري المصري:

- النجوم × حرس الحدود:

اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت

- الاتحاد × الداخلية:

اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت

- الانتاج الحربي × مصر المقاصة:

اليوم في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت

دوري أبطال أفريقيا:

- الإسماعيلي × شباب قسطنطينة:

اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 7 hd