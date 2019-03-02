اليوم الجديد
حطت طائرة بعثة الزمالك، في أنجولا، منذ قليل، استعدادا لمواجهة فريق بترو أتلتيكو الأنجولي بالجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية، والمقرر لها غدا الأحد فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة .
وكان فى استقبال بعثة الزمالك كلا من السفير المصرى خالد عبد الرحمن والقنصل العام أبو بكر الأشرفي، وإيهاب كمال المسئول المالي والإداري وتم إنهاء الإجراءات سريعاً.
وتوجه أفراد بعثة الزمالك إلي فندق الإقامة الذي يبعد عن الملعب المباراة عشر دقائق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحلة طيران شاقة.. بعثة الزمالك تصل أنجولا لمواجهة بترو أتلتيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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