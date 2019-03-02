رياضة | ريال مدريد يستقر على الصفقة الهجومية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستقر على الصفقة الهجومية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني يجهز لعقد صفقة قوية ومميزة لتعزيز الخط الهجومي للفريق الملكي بالصيف المقبل.

ذكر موقع الدون بالون، أن ريال مدريد طرح أكثر من أسم على طاولة التعاقدات في الفترة الماضية لتعزيز الخط الهجومي للفريق وكان من أبرز الأسماء إيكاردي مهاجم الانتر وهاري كين مهاجم توتنهام وفيرنير مهاجم لايبزيج.

واشار الموقع إلى أن بيريز استقر على التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام بعد طرح العديد من الاسماء على طاولة النادي بالفترة الماضية.

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