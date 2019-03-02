رياضة | برشلونة يجري تعديل وحيد في تشكيلة كلاسيكو الدوري بسبب فينيسيوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يجري تعديل وحيد في تشكيلة كلاسيكو الدوري بسبب فينيسيوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني على إجراء تغيير وحيد في تشكيلة كلاسيكو الدوري المقبلة أمام ريال مدريد يوم غد السبت بملعب البرنابيو.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن فالفيردي قرر منح فرصة المشاركة الأساسية لنجم وسط برشلونة آرثر ميلو على حساب سيرجي روبيرتو.

واضافت الصحيفة، أن آرثر ميلو تعافي بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في الأسابيع الماضية ليؤكد جاهزيته على المشاركة الأساسية بجانب الثنائي بوسكيتس وراكيتيتش في التشكيلة الأساسية مع عودة سيرجيو روبيرتو لمقاعد البدلاء من جديد.

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ومنح فالفيردي فرصة تواجد سيرجي روبيرتو في تشكيلة لقاء الكأس الماضي يوم الأربعاء لعدم جاهزية آرثر ميلو ولكن فور مشاركة اللاعب البرازيلي في الدقائق الاخيرة بالشوط الثاني أدرك فالفيردي بأن اللاعب أصبح جاهز للمشاركة في المباريات المقبلة.