رياضة | يوفنتوس يفكر في جوارديولا لخلافة أليجري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يفكر في جوارديولا لخلافة أليجري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن إدارة نادي يوفنتوس تفكر خلال الفترة الحالية في خليفة المدير الفني الحالي ماسيمليانو أليجري.

ذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، أن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع الإسباني جوارديولا ليخلف المدرب الحالي ماسيمليانو أليجري في الموسم الجديد.

واضافت الصحيفة، أن زيدان مدرب ريال مدريد السابق ليس المدرب الوحيد الذي يظهر على طاولة تعاقدات يوفنتوس في ظل اهتمام النادي بالإسباني جوارديولا.

وبالرغم من طرح العديد من الاسماء لكن يظل زيدان هو المرشح الأقرب لعلاقة الجيدة مع النادي بجانب تشجيع رونالدو المستمر للتعاقد مع المدرب الفرنسي، في حين أن فرصة تعاقد النادي مع جوارديولا ضعيفة لأنه سيغير طريقة اللعب وسيحتاج لصفقات ضخمة لتنفيذ أفكاره في السيدة العجوز.