اونلاين | بث مباشر | مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائرى | يلا شوت مشاهدة مباراة الإسماعيلي كورة لايف

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يحل فريق الإسماعيلى ضيفاً على نظيره شباب قسنطينة الجزائري، باستاد الشهيد حملاوى بالجزائر، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وسط حضور جماهيرى يقارب 32 ألف مشجع من أنصار النادى الجزائرى.

وطالب البلجيكى سيدومير، المدير الفنى للإسماعيلى، لاعبيه بمعالجة بعض الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى المرحلة الماضية وتسببت فى تراجع النتائج فى البطولات المحلية والأفريقية مؤكداً ثقته فى قدراتهم بعدم التأثر بالأجواء الجماهيرية المنتظره حضورها للمباراة خاصة وأن الفريق يستطيع التغلب على هذه الصعوبات ، ويبحث سيدومير عن بديل لمحمود متولى قائد الفريق الذى غاب عن الرحلة بعد تعرضه لمزق فى العضلة الأمامية خلال المواجهة الأخيرة.

موعد مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائري اليوم

وتقام مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى فى تمام السادسة مساء اليوم السبت ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل إحياء آمال التأهل أمام قسنطية في بلد المليون شهيد للحفاظ على حظوظه فى خطف أحد بطاقتين التأهل للدور التالى بالبطولة الأفريقية قبل إقامة الجولة الخامسة فى 8 مارس المقبل والتى يستضيف فيها الدراويش مازيمبى الكونغولى.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة اليوم

تُذاع مباراة الدراويش وشباب قسنطينة عبر فضائية "بي إن سبورت hd7" باعتبارها الناقل الحصري لفعاليات البطولة الإفريقية.

ويحتل مازيمبي الكونغولي المركز الأول برصيد 7 نقاط بالتساوي مع شباب قسنطينة صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما يأتي الإفريقي التونسي ثالثًا بـ4 نقاط