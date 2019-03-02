اونلاين | beIN SPORTS مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم كورة ستار مشاهدة مباراة الكلاسيكو رابط تابع لايف

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان بالعالم كلاسيكو الكرة الأرضية بين ريال مدريد وبرشلونة، في تمام الساعة العاشرة الإ الربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، مساء اليوم السبت، والموافق الثاني من شهر مارس الجاري 2019، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.