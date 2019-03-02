اونلاين | live مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة رابط الاسطورة لايف يوتيوب بدون تقطيع

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان بالعالم كلاسيكو الكرة الأرضية بين ريال مدريد وبرشلونة، في تمام الساعة العاشرة الإ الربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، مساء اليوم السبت، والموافق الثاني من شهر مارس الجاري 2019، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.