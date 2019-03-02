اونلاين | أونلاين لايف مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يلا شوت رابط لايف اليوم الجمعة

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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر، تشاهدونها يوم السبت في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد تشاهدون مباراة برشلونة وريال مدريد مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD3 وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT. تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد: التردد (ميجا هرتز) 11547 معدّل استقطاب الموجة Vertical معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK